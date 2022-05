Vagas de barista, atendente geral, mestre de obras e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana 17 vagas de emprego em diversas áreas, com salários que variam entre R$ 850 e R$ 4 mil. Os interessados têm até sexta-feira (27) para candidatar-se às oportunidades.

As vagas disponíveis esta semana são para os cargos de atendente geral, pintor, barista, operador de telemarketing, pedreiro, planejador de controle de manutenção, supervisor de operações industriais, educadora, professor de ginástica, mestre de obras, eletricista, analista de documentação, auxiliar administrativo, mecânico de ar condicionado, nutricionista e social media (estágio).

A função de atendente geral exige o ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 1.310 mais vale-transporte. O cargo de educadora exige o ensino médio completo e oferece salário de R$ 1.900 mais vale-transporte e refeição no local (necessário dormir no local)

Para operador de telemarketing é necessário ter o ensino médio completo e o salário é a combinar. Já os benefícios oferecidos são auxílio-creche, assistências médica e odontológica, vale-transporte e tiket alimentação.

Já para supervisor de operações industriais o candidato deve ter o ensino superior completo. A remuneração será de R$ 4.000 mais participação nos lucros, assistências médica e odontológica, vale-transporte, cesta básica e seguro de vida.

O cargo de barista exige o ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 2.100 mais assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida, ticket alimentação, gympass, apoio pass, participação nos lucros e resultados e previdência privada.

Como se candidatar às vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Barueri:

O candidato deve realizar cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henrique Mendes Guerra, 550, Centro de Barueri).

A outra opção é pelo aplicativo Sine Fácil, cuja ativação deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Casa do Trabalhador de Barueri.