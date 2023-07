Vagas de carpinteiro, vendedor interno, motorista e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Nesta semana a Casa do Trabalhador de Barueri reúne 25 vagas de emprego com carteira assinada em diversas áreas. Os salários variam entre R$ 1.170 e R$ 4,2 mil mais benefícios a depender de cada oportunidade (confira abaixo).

publicidade

Há oportunidades para cargos de vendedor interno, carpinteiro, motorista entregador, pedreiro, auxiliar de logística, operador de empilhadeira, operador de máquinas fixas, caldeireiro montador e auxiliar de limpeza.

Há ainda vagas de motorista de caminhão-pipa, operador de rolo compactador, montador de estruturas metálicas, sinaleiro, atendente de lanchonete, armador de estrutura de concreto, auxiliar de manutenção predial, operador de trator esteira e pintor de obras.

publicidade

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço, que é feito de forma gratuita pelo site. Com isso, as vagas podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme expostos na tabela abaixo.

Para quem não tiver acesso à internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador (setor amarelo do Ganha Tempo na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). As cartas de encaminhamento são limitadas e disponibilizadas tanto pelo Sine Fácil quanto pela Casa do Trabalhador.

publicidade