Vagas de controlador de acesso, auxiliar de recepção e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Esta semana a Casa do Trabalhador de Barueri reúne oito vagas de emprego em diversas áreas. Todas as oportunidades exigem o ensino médio completo, com salários que variam entre R$ 1.300 e R$ 1.976.

As oportunidades são para os cargos de controlador de acesso, técnico em saúde bucal, auxiliar de recepção, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, ajudante de tratamento de efluentes, auxiliar de televendas e atendente de lanchonete.

Para concorrer às vagas de emprego, os interessados devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou comparecer presencialmente na Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henrique Mendes Guerra, 550, no Centro.

