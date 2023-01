Vagas de cozinheiro geral, atendente de lanchonete e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Barueri reúne algumas vagas de emprego com salários que variam entre R$ 1.206 e R$ 2.400, de acordo com a função.

As vagas são para os cargos de atendente de lanchonete, cozinheiro geral, entregador de venda avulsa, operador de laminador, operador de manufaturado (química, petroquímica e afins) e operador de telemarketing ativo e receptivo.

A maioria das vagas pede ensino médio com e sem experiência na área, exceto a função de cozinheiro geral, que aceita pessoas com ensino fundamental completo, desde que com experiência na área. O cargo de operador de manufaturado exige curso técnico em mecânica.

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Para participar da seleção, o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri.

O interessado também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

