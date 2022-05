Vagas de emprego abertas na Alelo em Barueri e São Paulo

A Alelo, uma das líderes de pagamento de benefícios no país, está com vagas de emprego abertas em sua sede, em Barueri, e em São Paulo. As oportunidades são para atuar nos departamentos Comercial, Marketing e Produtos, Finanças, Gente e Transformação, Jurídico e Tecnologia.

Em Barueri, as vagas são para os cargos de consultor comercial, gerente digital B2C, analista de produtos sênior (para pessoas com deficiência), analista de marketing, analista de experiência do cliente, assistente de governança financeira (pcd), especialista de agilidade, coordenador de produtos (financeiro), analista de sistemas, analista de qualidade e automação e desenvolvedor Java.

Já em São Paulo, a Alelo busca por profissionais para as funções de consultor de credenciamento, analista sênior trade marketing, analista de mídia e performance e líder técnico de qualidade.

O salário para cada cargo não foi informado pela empresa. Já o pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, auxílio creche, previdência privada, Alelo Refeição/Alimentação/Farmácia, Gympass, além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo, em Barueri:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Alelo para se candidatar e ter acesso a mais informações sobre as vagas e a empresa.

