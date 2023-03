Vagas de fiscal de caixa, empacotador, padeiro e mais 15 na Casa do Trabalhador de Barueri

Nesta semana a Casa do Trabalhador de Barueri reúne 18 vagas de emprego em diversas funções. A maioria pede ensino médio completo, mas há funções que exigem apenas o ensino fundamental completo.

As vagas disponíveis são para os cargos de açougueiro, ajudante de obras, balconista de açougue, cozinheiro geral, empacotador, chefe e líder de seção de carnes e aves, encarregado de frios, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, chefe de pescados, chefe de frios e laticínios, padeiro, peixeiro, pintor de edifícios, sommelier, líder de seção e sushiman.

Os candidatos devem fazer o cadastro no portal Emprega Brasil para concorrer às vagas ou ir pessoalmente à Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, em Barueri).

As datas de entrevista ou de envio de currículo são expostas na carta de encaminhamento, disponibilizadas pelo sistema. Importante: as cartas são limitadas.