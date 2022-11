Vagas de garçom, barista, repositor, motorista, fiscal de loja e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne 14 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana. Há oportunidades para os cargos de repositor, barista, garçom, fiscal de loja e motorista.

Também há vagas para os cargos de ajudante de carga e descarga, assistente de cozinha, encarregado de costureira na confecção de vestidos, cozinheiro geral, ajudante de açougue, atendente balconista (frios e padaria) e sushi chef.

Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,6 mil. Além disso, são oferecidos benefícios como assistências médica e odontológica, vale-transporte e gympass, que podem variar conforme a vaga.

Como se candidatar às vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados em participar da seleção devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro de Barueri).

A inscrição também pode ser feita via aplicativo Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita por meio do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.