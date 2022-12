Vagas de jardineiro, preparador automotivo, vendedor e outras na Casa do Trabalhador de Jandira

Vagas de jardineiro, preparador automotivo, vendedor e outras na Casa do Trabalhador...

A Casa do Trabalhador de Jandira reúne 10 vagas de emprego em diversos cargos nesta semana. Todas as oportunidades exigem experiência e os salários chegam a R$ 3,6 mil, de acordo com a função.

publicidade

As vagas são para as funções de polidor automotivo (2), preparador automotivo (2), jardineiro, auxiliar de jardinagem, auxiliar de logística, vendedor, pintor automotivo e supervisor Facilities.

Para as vagas de jardineiro e auxiliar de jardinagem, o salário é de R$ 1.482,52 e R$ 1.414, respectivamente, para trabalhar em escala 6×1, das 7h às 15h20. A empresa oferece cesta básica no valor de R$ 123,82, vale-transporte (uma condução ida e volta) e refeição no local.

publicidade

O cargo de supervisor de Facilities exige que o interessado tenha conhecimento em Excel. O salário é de R$ 3,6 mil, mais benefícios como cesta básica no valor de R$ 123,82, vale-transporte e refeição no local. A jornada também é por escala 6×1, das 7h às 15h20.

A função de auxiliar de logística exige CNH A/B, disponibilidade de horário, experiência no setor administrativo, que o candidato seja do sexo masculino e tenha conhecimento do pacote Office. O salário é a combinar.

publicidade

Os interessados podem se candidatar de forma presencial, basta entregar o currículo atualizado na Via Expressa Mauri S.Barufi, 1570, que fica na Vila Santo Antônio, em Jandira, ou enviá-lo no e-mail: curriculos@jandira.sp.gov.br.

Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, a secretaria responsável se coloca à disposição através do telefone (11) 4707-6025.