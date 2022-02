Vagas de motorista, ajudante geral e soldador abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira anunciou 26 novas vagas de emprego nesta terça-feira (8). As oportunidades são para os cargos de motorista (categorias D e E), ajudante geral e soldador.

Para as vagas de motorista categoria D e E (20) ps interessados devem ter o ensino fundamental, experiência mínima de 1 anos e 6 meses, conhecimentos em viagens nível Brasil, disponibilidade para viagens de 20 a 30 dias e ter curso MOPP atualizado.

A função de ajudante geral exige que o candidato tenha 18 anos ou mais e CNH. Já para soldador, é necessário ser maior de 18 anos e ter experiência com trabalhos em altura. Todas as vagas são para candidatos do sexo masculino.

Os interessados devem comparecer até segunda-feira (14), com os documentos pessoais (CPF e RG) e currículo, na Casa do Trabalhador (Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro de Jandira). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone da Secretaria de Indústria e Comércio (11) 4707-6025.