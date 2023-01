Vagas de motorista, conferente, controlador de acesso e mais na Casa do Trabalhador de Jandira

Vagas de motorista, conferente, controlador de acesso e mais na Casa do...

A Casa do Trabalhador de Jandira reúne nesta semana vagas de emprego em diversas áreas. Há oportunidades para conferente, controlador de acesso, vendedor, motorista, eletricista eletrônico e mais.

Os interessados devem entregar o currículo na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes, em Jandira, dentro do horário comercial, até esta sexta-feira (13), ou enviá-lo para o e-mail curriculos@jandira.sp.gov.br.

Confira abaixo os requisitos para se candidatar às vagas de emprego e mais informações.

Vendedor (a): Exige ensino médio completo. Não precisa ter experiência.

Motorista e Conferente: Ensino Médio completo; morar em Jandira ou região; ter experiência de 2 anos; habilitação (categoria D) e ter entre 25 e 45 anos.

Assistente de Vendas (interno): Ensino Médio completo; gênero feminino; ter mais de 20 anos, 2 anos de experiência e conhecimento pacote Office (Excel, Word, PowerPoint e Access).

Benefícios: salário + VT (vale-transporte) + restaurante no local.

Eletricista Eletrônico: Ensino Médio completo; 1 ano de experiência; gênero masculino e ter acima de 20 anos.

Benefícios: salário + VT (vale-transporte) + VA (vale-alimentação).

Auxiliar de Monitoramento: Ensino Médio completo; ter até 49 anos; morar em Jandira (usar apenas uma condução) e ter experiência mínima de 6 meses em monitoramento de câmera.

Controlador de Acesso/Porteiro: Ensino Médio completo; ter até 49 anos; morar em Jandira (usar apenas uma condução) e ter experiência mínima de 6 meses.

Vendedora: Ensino Médio completo; experiência de 2 anos; conhecimento pacote Office (Excel, Word, PowerPoint e Access) e ter acima de 20 anos.

Horário de trabalho: de segunda-feira a quinta-feira, das 07:30 às 17:30, e sexta-feira, das 07:30 às 16:30.

Benefícios: salário: R$ 1.700,00 + bônus de vendas + restaurante no local + VT (vale-transporte) + VA (vale-alimentação).

Eletricista Eletrônico: Ensino Médio completo; ter 1 ano de experiência; gênero masculino e ter mais de 20 anos.

Horário de trabalho: de segunda-feira a quinta-feira, das 07:00 às 17:00, e sexta-feira, das 07:30 às 16:00.

Benefícios: salário: R$ 2.300,00 + PLR (participação nos lucros e resultados) + VT (vale-transporte) + VA (vale-alimentação).

Auxiliar de Manutenção: Ensino Médio completo; ter até 49 anos; gênero masculino; morar em Jandira (usar apenas uma condução) e ter experiência na área de manutenção.

Ajudante de Motorista: Disponibilidade para viajar; ter experiência de 6 meses comprovada em carga e descarga de caminhão.

Benefícios: salário: R$ 1.698,72 + refeição no local + cesta básica + VT (vale-transporte).

Motorista: ter habilitação (categoria B/C e D).

Além das vagas descritas acima, também há oportunidades para auxiliar de escritório; conferente; auxiliar de estoque e arrumador de carga.