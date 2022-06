Vagas de motorista de caminhão, cozinheiro, carpinteiro e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana oito vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades são para os cargos de motorista de caminhão, ajudante de eletricista, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, carpinteiro, peixeiro e cozinheiro de restaurante.

Todas as oportunidades exigem o ensino médio completo. Já os salários variam entre R$ 1.400 (atendente de lanchonete) e R$ 2.063 (motorista de caminhão), dependendo da função.

Os interessados nas vagas devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri).

Outra opção é realizar a inscrição pelo aplicativo Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

