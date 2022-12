Vagas de padeiro, auxiliar de limpeza, motorista e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne 15 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana. A remuneração varia entre R$ 1.216 e R$ 2.330, de acordo com a função.

publicidade

As vagas disponíveis nesta semana são para os cargos de ajudante de açougueiro, atendente de padaria, padeiro, auxiliar de limpeza, conferente de mercadoria, jardineiro, mecânico de bicicletas, motorista de viagem, operador de teleatendimento ativo e ajudante de serralheiro.

A maioria das vagas oferece benefícios, tais como vale-refeição, vale-transporte e cesta básica. A vaga para operador de telemarketing também oferece Seguro de Vida, Assistência Médica, Odontológica e comissão. Algumas oportunidades exigem apenas experiência comprovada na área, como as vagas de jardineiro e mecânico de bicicleta.

publicidade

Para participar da seleção, o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo que fica avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri.