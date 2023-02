Vagas de pedreiro, técnico de segurança do trabalho e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 12 vagas de emprego em diversas áreas. As entrevistas para as oportunidades divulgadas hoje serão realizadas até sexta-feira (17).

As vagas disponíveis são para os cargos de: ajudante de obras (temporário), auxiliar administrativo, 1/2 oficial de manutenção predial, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, atendente balconista (padaria de supermercado), auxiliar de serviços gerais, operador de caixa (supermercado), operador ativo de negociação, pedreiro (temporário), técnico de segurança do trabalho e torneiro mecânico.

Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 4.400, de acordo com a função. Além disso, a maioria das vagas oferece benefícios como vale transporte e vale refeição.

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados precisam preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou por meio do atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri.

O candidato também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.