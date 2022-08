Vale do Sol vai receber o Caminhão da Cultura de Barueri neste sábado (6)

Vale do Sol vai receber o Caminhão da Cultura de Barueri neste...

O Caminhão da Cultura vai estacionar neste sábado (6) no Vale do Sol, em Barueri. Por ele vão passar uma série de apresentações artísticas para toda família.

As atrações vão das 14h às 18h, na rua Andorra, 23, em frente a maternal do Vale do Sol.

Estão programadas brincadeiras, musicalização, aula de zumba, apresentação dos professores e alunos do curso de circo, aula de danças brasileiras e as personagens do programa Culturinha para animar a tarde das crianças, jovens e adultos.

