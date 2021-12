Vale-Gás de R$ 52 começa a ser pago a famílias de baixa renda neste mês, diz governo

O decreto que regulamenta o Programa Auxílio Gás, do governo federal, foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (3). A primeira parcela do chamado vale-gás deve ser paga ainda neste mês, segundo governo.

Terão direito ao vale-gás famílias com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550 neste ano), que estão inscritas no CadÚnico ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio também será concedido, preferencialmente, às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Beneficiários receberão o valor na Caixa Econômica Federal, por meio do Caixa Tem. Segundo o governo, o vale-gás corresponde ao valor equivalente a 50% do preço médio do botijão de 13 kg – que em novembro foi de R$ 100, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com informações da Agência Brasil

