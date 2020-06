Valendo! Nova febre da quarentena coloca Gugu de novo nos Trending Topics do Twitter

Gugu Liberato voltou a ser um dos mais comentados da internet no Brasil. Mas, diferentemente do que vem acontecido desde a morte dele, em novembro do ano passado, aos 60 anos, dessa vez o motivo não é a briga pela herança bilionária. Em meio ao tédio da quarentena, internautas acharam um jeito de recriar um dos quadros mais famosos do apresentador, o “Gugu na Minha Casa”, e o assunto está nos Trending Topics do Twitter.

O jogo tem sido feito em grupos de amigos no WhatsApp. Funciona assim: um dos amigos faz o papel de apresentador e pede para os colegas enviarem uma foto de algum item de sua residência. Quem enviar primeiro ganha ponto e quem fizer mais pontos vira o “Gugu” da vez.

A brincadeira tem rendido uma série de comentários e memes nas redes sociais. Confira:

Retrato da quarentena:

Hoje no grupo de Whatsapp meus amigos estavam brincando de GUGU NA MINHA CASA

Um era o gugu e falava EU QUERO UM….REPELENTE

E ai quem mandasse foto antes, pontuava. Quem pontuasse mais em 3 rodadas era o novo Gugu. — Miss de prof e nao de beleza (@teacherliley) June 22, 2020

O tédio tá tão grande que começamos a jogar o jogo do GUGU pelo wpp…recomendo pic.twitter.com/WUMNYZfOk8 — Luzga (@lucasquinl) June 22, 2020

Sobre minha tentativa de jogar Gugu com minhas amigas pic.twitter.com/1XTP7YYXD6 — Gom1 (@Gom1nn) June 23, 2020

JOGUE GUGU COM O POVO DA SUA SALA

Eu foi a que mais venceu obg dnd pic.twitter.com/frBhEwrU1e — madubortx (@maria_borth) June 23, 2020

EU SÓ QUERO FAZER A BRINCADEIRA DO GUGU pic.twitter.com/qNKOUSD853 — mar da bahia (@anachene) June 23, 2020

Acordo e vejo o povo falando sobre a invenção desse jogo GUGU na minha casa pelo o WhatsApp O q levar um ser humano a t uma ideia dessa, o tédio ñ pode ser só o responsável quem é o troxa q começou a fazer isso em? e será q ele pode me adicionar no grupo também please!? pic.twitter.com/ryfARz0qzA — Liliane Arruda ❂ (fica dendicasa) (@LilianeArrudas) June 23, 2020

gente como assim vocês chamam “o rei mandou” de jogo do gugu? https://t.co/4FNQmOJqm5 — (@joiicesorato) June 23, 2020

Queria amigos para brincar de Gugu 🙁 https://t.co/sKouJrQuvW — Viana (@vsaline) June 23, 2020

Cadê os meus amigos pra jogarem gugu na minha casa????? KKKKKKKK adorei https://t.co/d3IMJOOKZl — Portugal (@victorhugoport) June 23, 2020

Meus amigos não só toparam a brincadeira do Gugu na sua casa como a gente vai fazer uma vaquinha pra comprar um prêmio pra quem ganhar, que a princípio é uma caixa de cerveja Meus amigos são bons demais! — Mariana Vieira (@faithnomari) June 23, 2020

Gugu não tem um dia de paz desde que partiu toda hora chamam por ele pic.twitter.com/I2mOwEehCH — Camarada Carola (@accarolla) June 23, 2020

queria ter amigos pra jogar o jogo do gugu tbm pic.twitter.com/1ITgJuci5F — .° 。 *✧ᴋʟɪᴍᴛ✧* 。°. (@taevelours) June 23, 2020

Eu tava jogando esse jogo do #gugu e me mandaram pegar o fone, sai igual doida correndo atrás dele, e adivinha só vadia o fone tava no meu ouvido( KKKKKK vou até procurar minha dignidade) pic.twitter.com/9CLYwWjBpw — Chocafé (@Chocaf1) June 23, 2020