Van da Sabesp oferece serviços aos clientes no Centro de Barueri

A unidade móvel da Sabesp estaciona no Boulevard Central de Barueri até o dia 30 de setembro, e oferece aos clientes os mesmos serviços prestados nas agências da companhia.

publicidade

O horário de atendimento da van é o mesmo das agências: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Às quartas-feiras, entretanto, funciona das 8h às 15h. No dia 7 de setembro (feriado da Independência do Brasil), não haverá expediente.

Os serviços disponíveis são: troca de titularidade, segunda via de fatura, parcelamento de contas atrasadas, encerramento de contratos, ligações de água e esgoto. Solicitação de serviços emergenciais, como falta d’água e vazamentos, também estarão disponíveis na unidade avançada.

publicidade

Em casos de serviços complexos ou que exijam uma análise interna, o consumidor será orientado a agendar um atendimento presencial.

Ação é uma parceria entre a Sabesp e o Ganha Tempo de Barueri. “Estávamos recebendo muitas queixas de falta de espaço na agenda e da demora no atendimento. Fizemos contato com a Sabesp e solicitamos esse serviço para oferecer uma opção a mais aos nossos munícipes”, diz Celso Miguel de Oliveira, coordenador do Ganha Tempo.