Vanessa Mesquita, campeã do BBB14, lança campanha para ajudar pets

Vanessa Mesquista, vencedora do BBB14, da TV Globo, é embaixadora da campanha da Citadel Editora, que vai destinar recursos para a causa animal. Parte das vendas do livro “Será que ele me ama?”, em pré-venda na Amazon, será revertida para o Instituto de Apoio e Defesa Animal Pet Van.

Para promover iniciativa, a editora lançou um concurso para selecionar 22 cães que serão estampados na capa do livro. Para participar, os interessados devem postar uma foto no seu próprio perfil no Instagram contando uma história sobre a relação de amor com o seu pet usando as hashtags #meucaonacapa e #seraqueelemeama.

O Concurso segue até o dia 27 de julho e os 22 cães vencedores serão divulgados no perfil da Citadel Editora no Instagram.

A ex-bbb escreveu o prefácio do livro, resultado da pesquisa The Dog Project, de autoria do neurocientista Gregory Berns. A obra é lançada no Brasil com exclusividade pela Citadel Editora.

No livro, o neurocientista americano descreve em detalhes sua pesquisa científica, em que decifrou o cérebro canino por meio de estudos de ressonância magnéticas. O autor reúne também diversos estudos das emoções caninas.

Paixão por pets

O Instituto de Apoio e Defesa Animal Pet Van foi criado pela ex-bbb, que é amante dos bichinhos. Vanessa estuda medicina veterinária, ajuda a resgatar cães abandonados, além de levantar as bandeiras contra os maus tratos aos animais.

A ex-bbb mora com a família, um porquinho e ao menos 15 cachorros. Conhecida por atuar em prol da causa animal, Vanessa chegou a hospedar vários pets em sua casa até que encontrasse lar para os bichinhos.