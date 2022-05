Varejista chilena compra Giga, que tem lojas em Osasco e região, por R$ 500 milhões

A varejista chilena Cencosud anunciou a aquisição da rede Giga Atacado, que tem 10 lojas de atacarejo em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. O acordo, no valor de R$ 500 milhões, precisa ser aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Além das 10 unidades espalhadas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e na capital paulista, o Giga Atacado possui um centro de distribuição também em São Paulo. Em 2021, o faturamento da rede ficou acima de R$ 1,5 bilhão.

No Brasil, a Cencosud tem mais de 350 lojas em oito estados e em mais de 70 cidades. Com a aquisição do Giga Atacado, a empresa chilena entra em São Paulo, onde ainda não tinha atuação.

