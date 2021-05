Vargem Grande Paulista anuncia 100 vagas para Frente de Trabalho com bolsa de R$ 631,30

A Secretaria de Assistência Social de Vargem Grande Paulista abrirá as inscrições, entre os dias 7 e 11 de junho, para o Programa de Desenvolvimento Social e Cidadania (Prodesc), mais conhecido como Frente de Trabalho Municipal. Serão 100 vagas destinadas aos moradores do município, com bolsa auxilio no valor de R$ 631,30.

publicidade

A Frente de Trabalho tem como objetivo atender a população menos favorecida, gerando oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Durante a permanência no programa, os bolsistas participam de cursos de formação e qualificação profissional e de reuniões sócioeducativas.

Os bolsistas selecionados para atuar na Frente de Trabalho Municipal permanecerão durante nove

meses no Programa e receberão uma bolsa auxílio para trabalhar 30 horas semanais, executando atividades limpeza pública, conservação de áreas verdes, escolas, praças e manutenção dos prédios municipais em geral.

publicidade

Para participar do programa, é preciso ter 18 anos ou mais, ser morador de Vargem Grane Paulista (um ano ou mais) comprovar que está desempregado há, no mínimo, três meses (não pode ser beneficiário de Seguro Desemprego) e comprovar que não recebe proventos de aposentadoria.

Os candidatos inscritos serão selecionados e avaliados tecnicamente por assistentes sociais e uma comissão formada por membros das Secretarias de Assistência Social, Gabinete e Gestão Administrativa e Financeira. Terão prioridade aqueles que comprovarem maior tempo de desemprego, número de filhos menores e ter portador de deficiência física na família. Para isso, as famílias selecionadas receberão em seu domicílio a visita da assistente social da Prefeitura.

publicidade

Como se inscrever às 100 vagas em Vargem Grande Paulista:

As inscrições serão realizadas entre os dias 7 e 11 de junho, na Praça CEU – CRAS São Lucas, localizada na Avenida Dr. Renê Correa, 843, no Jardim São Lucas, das 09h às 16h. Serão mantidos todos os protocolos sanitários e distanciamento social.

Os interessados deverão apresentar RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, holerite ou recibo de pagamento de pensão, benefício assistencial e/ou aposentadoria (atual), comprovante de residência (recente), número de telefone e certidão de nascimento dos menores que ainda não possuam RG.