Vargem Grande Paulista comemora 42 anos nesta segunda-feira (27) com show de Os Paralamas do Sucesso

Vargem Grande Paulista comemora 42 anos nesta segunda-feira (27) com show de...

Vargem Grande Paulista completa 42 anos de emancipação política administrativa nesta segunda-feira (27) com show da banda Os Paralamas do Sucesso. Além deles, a cidade preparou uma série de atrações gratuitas para a população que começaram dia 18 e terminam no dia 3 de dezembro.

publicidade

A apresentação dos Paralamas do Sucesso está marcada para hoje (27), a partir das 18h, na Rodovia Bunjiro Nakao, km 46, na antiga entrada do Haras Jaú).

A programação de aniversário se encerra no domingo (3) com a 1ª Corrida do Paço, a partir das 8, também na Rodovia Bunjiro Nakao, km 46 (antiga entrada Haras Jaú).