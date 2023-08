Veja as vagas disponíveis a partir de segunda-feira (28) no PAT Itapevi

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece a partir de segunda-feira (28), 988 vagas de empregos. As oportuniades são em áreas de atuação como serviços, comércio e logística, entre outros segmentos.

Os interessados devem comparecer ao PAT (dentro do Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) com um documento original com foto (RG ou CNH) e o CPF.

As vagas exigem desde ensino fundamental até o ensino médio completo. No local, o candidato obtém informações sobre outros requisitos, bem como salário, jornada de trabalho, localização da vaga e os benefícios oferecidos pelas empregadoras. O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada pretendente. Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, a pessoa pode ligar para (11) 4143-9200.

O cargo de auxiliar de logística é o que mais oferece vagas (380). Em seguida, aparecem as oportunidades para montador (79), auxiliar de operação (51) e carpinteiro (40). O cargo de costureira de máquina reta está com 5 posições em aberto para serem preenchidas com urgência.

As vagas para auxiliar de logística, auxiliar de cozinha, armador de ferros, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, operador de telemarketing e repositor de mercadorias também podem ser ocupadas por Pessoas com Deficiência (PCD’s).

Confira as outras funções com empregos disponíveis:

Açougueiro;

Ajudante de açougueiro;

Ajudante de carga e descarga de mercadoria;

Ajudante de obras;

Ajudante de pintor;

Analista de marketing;

Analista de PCP;

Analista financeiro;

Armador de ferros;

Arrumadeira de hotel;

Atendente de lanchonete;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de armazenamento;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar técnico de engenharia;

Auxiliar técnico de refrigeração;

Controlador de acesso;

Costureira de máquina reta;

Cozinheiro geral;

Eletricista de instalações;

Empregado doméstico;

Fiscal de prevenção de perdas;

Garçom;

Mecânico de automóveis e caminhões;

Mecânico de veículos;

Montador de andaimes;

Motorista carreteiro;

Motorista de automóveis;

Motorista de caminhão;

Motorista de ônibus;

Operador de caixa;

Operador de empilhadeira;

Operador de telemarketing;

Operador de torno C.N.C.;

Operador de vendas;

Pedreiro;

Pintor de automóveis;

Pintor de edifícios;

Polidor de automóveis;

Produtor de conteúdo digital;

Repositor de mercadorias;

Sinaleiro;

Técnico em eletromecânica.