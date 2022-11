Veja como ficam as operações dos transportes metropolitanos nos dias de jogos da Copa do Mundo

Nos dias em que serão realizados os jogos do Brasil na Copa do Mundo, a operação de algumas empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão alteração de operação para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas.

publicidade

A ViaMobilidade, que opera os trens da linha 8 Diamante (Julio Prestes/Itapevi) e 9 Esmeralda (Osasco/Grajaú) estará preparada para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

Já a EMTU, nos dias em que os jogos serão às 16h, reforçará a oferta de viagens em seus ônibus a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Nos dias com jogos às 12h ou 13h, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

publicidade