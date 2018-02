Veja o melhor horário para pegar estrada no feriadão de carnaval

A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 2,7 milhões de veículos devem circular pelas rodovias da região metropolitana de São Paulo entre esta sexta-feira (9) e a quarta-feira de cinzas (14).

Castello Branco e Raposo Tavares

A concessionária CCR Viaoeste, que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, diz que nesta sexta-feira, os horários de maior movimento devem ser entre 14h e 22h; no sábado, entre 6h e 14, no sentido Interior. Já na terça-feira, os horários de maior tráfego são entre 10h e 18h e na quarta-feira, entre 9h e 17h, no sentido capital.

Rodoanel Oeste

No Trecho Oeste do Rodoanel a CCR Rodoanel estima que cerca de 1,2 milhão de veículos utilizem a rodovia entre a próxima sexta e terça-feira. O maior movimento estará concentrado na sexta-feira, entre 15h e 21h, sentido Litoral Sul (entre Castello e Raposo). Na volta do feriado, a previsão é de tráfego normal em ambos os sentidos.