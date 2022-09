Veloe renova patrocínio com o Barueri Volleyball Club por mais uma temporada

A Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, renovou patrocínio com o Barueri Volleyball Club para a temporada 2022-23, que começa com o Campeonato Paulista e termina com a Superliga na metade do próximo ano. Desta vez, apoio se estende às categorias de base (sub-17, sub-19 e sub-21) do clube.

Esse é o segundo ano que a Veloe embarca no projeto da equipe feminina comandada por José Roberto Guimarães. Mesmo com esse parceria, o clube ainda busca novas empresas e marcas que, assim como a Veloe, tenham um compromisso com a educação, cidadania, responsabilidade e outros valores trazidos pelo esporte.

“Essa parceria foi fundamental na última temporada, e ficamos ainda mais felizes com a continuidade desse vínculo”, afirma José Roberto Guimarães, técnico e idealizador do Barueri Volleyball Club.

O clube jogará o campeonato Paulista no Ginásio Sportville e a Superliga, que começa no final do próximo mês, no Ginásio José Correia, que inclusive passou por uma reforma para receber melhor os jogos e torcedores.