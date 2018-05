Velório de Luiz Gasparetto acontece em Embu das Artes

O corpo do escritor Luiz Gasparetto, que morreu nesta quinta-feira, 3, vítima de um câncer de pulmão, será velado nesta sexta, das 10h às 15h, no Memorial Parque Paulista (rua Suécia, 56, Jd. das Oliveiras, Embu das Artes (Entrada pelo Km 275 da Rodovia Régis Bittencourt).

Filho da também escritora e também médim Zíbia Gasparetto, de 91 anos, Luiz Gasparetto teve mais de 30 livros publicados, além de proferir milhares de palestras em diversas cidades do mundo e apresentar e participar de programas de TV.

Em fevereiro deste ano ele falou, em vídeo publicado nas redes sociais, sobre a luta contra o câncer: “Não estou triste nem abatido. Estou diagnosticado fisicamente com câncer no pulmão. Não tenho medo de morrer porque convivo com fantasmas o dia inteiro”.