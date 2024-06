Em Osasco, Veloso ganha ecoponto e praça com playground e academia ao ar livre

A Prefeitura de Osasco entregou um novo Ecoponto, no Jardim Veloso, na sexta-feira (21). É a sexta unidade do tipo em toda a cidade e está localizada na rua Dr. Armando Anjo Corrêa Filho, 195, esquina com a rua Alberto Lameu.

O ecoponto possibilita o descarte correto de resíduos, como restos de pequenas obras e reformas, podas de árvores e paisagismo, móveis e colchões velhos, madeiras, eletrodomésticos da linha branca (geladeiras, fogões, máquinas de lavar etc.), eletroeletrônicos (celulares, computadores etc.), dentre outros materiais.

A administração municipal reforça que as unidades não recebem lixo domiciliar, pois “são unidades de gerenciamento de resíduos e, além de ajudar na limpeza e manutenção da cidade, contribuem para dar a destinação correta aos materiais, encaminhando-os, quando possível, para a reutilização ou reciclagem”.

Lourival Paulino da Silva, morador de Osasco há 37 anos e do bairro há 28, é vizinho do novo Ecoponto, e comentou sobre a novidade: “O Ecoponto foi construído num terreno onde antes crescia mato e juntava lixo e entulho. Agora vai ajudar a melhorar o meio ambiente e o bairro em que moramos. E ainda ganhamos uma praça bonita ao redor do equipamento. Espero que a população colabore cuidando do novo espaço”, completou da Silva.

A nova praça ao lado do Ecoponto do Jardim Veloso conta com playground, pista de caminhada, mesas e bancos, placas informativas sobre o descarte correto dos resíduos, espaço para pets e academia ao ar livre.

Durante a inauguração o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), destacou a importância do Ecoponto na região e por ser um serviço totalmente gratuito. “De graça, a pessoa vai trazer o resíduo para cá. Com isso está ajudando não somente seu bairro, mas a nossa cidade e o meio ambiente. E dependendo do material ele vai para as cooperativas, que podem reaproveitar”, disse.

SERVIÇO

Ecoponto Jardim Veloso

Endereço: Rua Dr. Armando Anjo Corrêa Filho, 195 (esquina com a Rua Alberto Lameu), Osasco

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 6h às 22h (sem atendimento das 12h – 13h e das 18h – 19h)

Demais Ecopontos em Osasco

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Jardim Baronesa – Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas