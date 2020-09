Veloz e… no aperto! “Muita vontade de fazer cocô”, diz mulher perseguida a 115 km/h pela polícia

Veloz e… no aperto! Uma mulher deu uma desculpa inusitada após ter sido perseguida pela polícia a 115 km/h em perímetro urbano e viralizou nas redes sociais. “Estou com muita vontade de fazer cocô”, disse Emily Sindt Owings, de 28 anos, ao ser parada na cidade de Enid (Oklahoma, EUA). As imagens da ocorrência foram gravadas pelo sistema de monitoramento da polícia local.

publicidade

A motorista não portava carteira de identidade e apresentou aos policiais apenas um cartão para a retirada de maconha medicinal. Em consulta no sistema, os agentes de segurança descobriram que a carteira de habilitação dela estava suspensa.

Emily pediu desculpas por dirigir com a carteira de habilitação suspensa e ainda fez um apelo aos policiais: “Por favor, posso ir para casa fazer cocô?”. Mas não teve jeito e Emily acabou presa. Na viatura, a mulher ainda perguntou: “Posso fazer cocô no seu carro?”.

publicidade

Em vistoria no carro dela, policiais encontraram metanfetamina e material para consumo de droga.