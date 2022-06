“Vem coisa boa aí”, diz prefeito Rogério Lins sobre rodoviária de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou que deve anunciar novidades sobre a rodoviária da cidade em breve. “Não vou terminar o meu mandato com a rodoviária do jeito que está”, disse, durante sua participação no “PODCAOS”, o podcast da página Osasco do Caos, na noite de segunda-feira (20).

Lins contou que se reuniu recentemente com representantes da Gaviões da Fiel e com um grupo empresarial. Na ocasião, recebeu ideias e propostas para a reformulação do espaço atualmente localizado na rua Erasmo Braga, em Presidente Altino.

“A rodoviária é pequena, então não dá para fazer muita coisa ali. O certo [mesmo seria] demolir aquela e fazer uma nova e melhor. Devo anunciar nos próximos dias algo nesse sentido”, afirmou o prefeito. “Tivemos a primeira reunião, me apresentaram um esboço do projeto e o custo disso, numa contrapartida”, completou Rogério Lins.

A modernização do espaço é uma solicitação antiga de munícipes e passageiros que utilizam a rodoviária, e já esteve entre os assuntos discutidos na Câmara de Osasco. Segundo o prefeito, existe ainda a possibilidade de que uma nova rodoviária seja construída próximo à avenida dos Autonomistas, “que dá uma visibilidade melhor”. “Então vem coisa boa aí”, finalizou.

