Vendas da Peugeot já cresceram mais de 160% no país este ano

A Peugeot vive hoje um de seus melhores momentos no Brasil. No acumulado de janeiro a julho desse ano, a marca cresceu 164,6% em volume de vendas, em relação a igual período do ano passado, totalizando 15.040 veículos comercializados. Esse desempenho representa um crescimento significativo, muito acima do registrado pelo mercado brasileiro, que foi de 26% nos sete primeiros meses de 2021.

Com 3.074 unidades vendidas em julho e 1,9% em market share no Brasil, a Peugeot atingiu seu melhor resultado em participação de mercado desde outubro de 2012.

No resultado mensal por produto, o Novo Peugeot 208 segue como modelo mais vendido da marca. Com 1.637 unidades comercializadas em julho, o veículo alcançou a 5ª posição entre os mais vendidos do segmento B Hatch e alcançou 5,2% de participação de mercado.

No segmento de SUV’s, o esportivo tecnológico 2008 encerrou o mês de julho com 975 veículos negociados. Já no segmento de veículos utilitários leves, a Peugeot ganha destaque com o Expert, com 336 unidades vendidas. Recém-lançado, o Novo 3008 também tem apresentado bons resultados, registrando crescimento de 159% entre junho e julho desse ano.

“Seguimos colocando em prática o nosso plano de crescimento da marca no mercado nacional. Os resultados até o momento são expressivos e superam fortemente o crescimento do setor. A forte parceria da rede de concessionários e o foco na qualidade de atendimento tem contribuído para esses resultados”, afirma Cristiano Bandeira, Diretor Comercial da Peugeot Brasil.