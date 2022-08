Vendas de imóveis usados em Osasco fecham o primeiro semestre em alta

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP (CRECI-SP) realizou em junho uma pesquisa com 60 imobiliárias e corretores da região de Osasco para medir o andamento dos negócios imobiliários na região.

No levantamento, o órgão verificou que o total de imóveis vendidos, no mês, na região de Osasco ficou dividido da seguinte forma: 42,42% para casas e 57,58% para apartamentos negociados pelas 60 imobiliárias e corretores que responderam à pesquisa.

As vendas, apenas no mês de junho, subiram 19,23% em comparação com maio. Já as locações caíram 21,70% no período.

Veja o balanço das vendas e locações no primeiro semestre de 2022:

Embora o acumulado nos primeiros 6 meses do ano tenha sido positivo para as vendas (94,19%), ficou negativo para as locações (- 19,89%).

Com relação ao preço médio dos imóveis vendidos em junho na região, cerca de 52,38% dos imóveis ficaram na faixa de preço até R$ 200 mil.