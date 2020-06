Vendedor de frutas é baleado durante briga de trânsito em Osasco

O vendedor de frutas Regilson Araújo, de 45 anos, foi atingido com um tiro no ombro durante uma briga de trânsito em Osasco, na noite deste domingo (7). O autor do disparo é um agente penitenciário, que andava armado.

Um desentendimento entre Regilson e o agente penitenciário, teria levado o agente a disferir quatro disparos contra o vendedor de frutas, que foi atingido no ombro.

Antes da briga, o vendedor ligou para a sua mulher para perguntar se ela queria algo do mercado. “Dez minutos depois, recebo a notícia de que meu marido levou um tiro. Eu jamais pensei que iria recebeu uma notícia dessas”, contou a esposa de Regilson ao “Balanço Geral”, da Record.

Regilson ficou com uma bala alojada no ombro e segue internado. A família luta por justiça. “Se meu marido estava alterado, ele poderia ter chegado para conversar, mas não ter chegado atirando”, completou a mulher do vendedor.

O caso foi registrado como lesão corporal e legítima defesa. O agressor não ficou preso.