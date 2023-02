Vereador de Carapicuíba cobra Prefeitura após enchentes: “A preocupação é só maquiar a cidade?”

O vereador de Carapicuíba Professor Naldo falou sobre as enchentes que castigaram a cidade na última terça-feira (7). Durante a primeira sessão do ano na Câmara Municipal, ele cobrou a Prefeitura sobre as providências tomadas para combater o problema.

“Infelizmente, não é novidade para a população da nossa cidade a perda dos seus pertences, em virtude das enchentes. Em dezembro, eu já havia alertado que teríamos mais enchentes, e nada de concreto foi feito, a limpeza do piscinão não foi feita”, afirmou o vereador.

O parlamentar disse que fez questionamentos sobre o tema aos governos municipal e estadual, mas não obteve resposta. “Entre meus pedidos de informações sobre obras de combate às enchentes, fiz vários, só no mês de dezembro, enviei dois (131/22 e 128/22), e até o presente momento não há resposta. E a população novamente sofre com as enchentes”, declarou.

“Não estamos falando de coisas inesperadas, estamos falando de eventos que acontecem várias vezes por ano e nos mesmos lugares. Será que a engenharia que leva o homem para a lua não tem tecnologia suficiente para diminuir o sofrimento da população, ou a preocupação é só maquiar a cidade?”, questionou o Professor Naldo.

Durante o recesso parlamentar, o vereador esteve em Brasília com o intuito de fortalecer a viabilização de recursos para Carapicuíba. “Da minha parte, tenho aberto várias portas nos Ministérios para trazer investimentos para Carapicuíba em vários setores. Não me importa se o prefeito apoiou ou não o Lula, o que importa agora é a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, concluiu.

Em 3 horas, choveu o esperado para cinco dias em Carapicuíba

Na última terça-feira (7), foram registrados 80 milímetros de chuva em menos de três horas em Carapicuíba, de acordo com a administração municipal. “Foi um grande volume, que geralmente é previsto para cinco dias”, explicou, nas redes sociais.

A região central da cidade e bairros como Cohab 5, Jardim das Pedras e Vila Dirce foram afetados. A água subiu em diversos pontos, incluindo ainda o KM 21, limite entre Carapicuíba e Osasco, onde bombeiros utilizaram um bote para resgatar pessoas ilhadas.

A Prefeitura de Carapicuíba informou que as equipes da Defesa Civil, Secretarias de Obras e Assistência Social trabalharam para limpar as áreas afetadas e prestar apoio às famílias atingidas.