Vereador de Carapicuíba pede ortopedista 24 horas no Pronto-Socorro da Vila Dirce

O vereador Sheriff Paulo Costa (Podemos) solicitou à Prefeitura de Carapicuíba a contratação de médico ortopedista para atendimento 24 horas no Pronto-Socorro da Vila Dirce. O pedido foi feito por meio de uma indicação apresentada na sessão desta terça-feira (7), na Câmara Municipal.

A solicitação do vereador atende ao pedido da população, que reclama sobre a dificuldade enfrentada quando precisa da especialidade no PS. “A gente só vai porque precisa e quando chega lá, o médico só atende urgência ou não está. Aí mandam a gente voltar em outro dia, outro horário para conseguir passar com o ortopedista. É um caos”, diz um munícipe que não quis se identificar.