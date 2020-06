Vereador de Carapicuíba pede testagem de covid-19 para motoristas e cobradores de ônibus

Em Carapicuíba, o vereador Dr. Vong (PSDB) pediu que a Prefeitura solicite às empresas de transporte coletivo, de linhas municipais e intermunicipais, que providenciem testes de covid-19 para motoristas, cobradores e fiscais.

O pedido foi feito por meio de indicação apresentada na Câmara Municipal. De acordo com o vereador, a medida deve atender os funcionários que estão em contato com milhares de passageiros diariamente.

Coronavírus em Carapicuíba

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Carapicuíba, o município registrou 2.699 casos com confirmação do novo coronavírus até quarta-feira (24).

A cidade tem 134 mortes em decorrência da doença e outros 21 óbitos estão em investigação, de acordo com a administração municipal.