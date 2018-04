Vereador pede câmeras de vigilância nas creches e escolas de Barueri

O vereador Zé Baiano (MDB) apresentou, na Câmara de Barueri, uma indicação propondo ao Poder Executivo a criação de uma rede de monitoramento por câmeras na rede municipal de ensino, contemplando escolas do ensino fundamental, infantil e maternais.

Publicidade

De acordo com o vereador, o pedido partiu dos pais dos alunos, preocupados com o risco de pessoas não autorizadas frequentarem as unidades de ensino.

“É uma medida importante para levar mais segurança aos nossos estudantes e mais tranquilidade para seus pais”, afirmou o vereador.