Vereador pede criação de Asilo Municipal em Barueri

Em Barueri, o vereador Rodrigo Rodrigues (PSC) solicitou à Prefeitura a construção de um Asilo Municipal. O pedido foi realizado por meio de uma indicação apresentada na Câmara Municipal.

Segundo Rodrigues, o número de idosos tem aumentado em todo o território nacional e Barueri deve estar preparada para atender à população mais carente dessa faixa etária.

“No município, temos um asilo que não atende à demanda”, justificou o vereador. “A construção será um grande avanço e benefício à população idosa e carente”, completou.

A justificativa do vereador quanto ao pleito foi baseada no Estatuto do Idoso, que prevê a obrigação do poder público, da família, da comunidade e da sociedade, em colocar como prioridade a assistência e a efetivação dos direitos dos idosos.