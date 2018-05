Vereador pede criação de local para parada rápida de veículos em frente à estação Carapicuíba

Por meio da Indicação n° 167/2018, de autoria do vereador Irmão Jucelino (PR), a Câmara Municipal de Carapicuíba solicita ao prefeito Marcos Neves (PV) que estude a possibilidade de se criar um local em frente à estação de trem de Carapicuíba para embarque e desembarque de pessoas em veículos de passeio.

A medida tem como objetivo facilitar o acesso de quem utiliza o transporte ferroviário na cidade.

Apresentada durante a Sessão Ordinária de terça-feira (15), a Indicação segue agora para as mãos do prefeito, que deverá fornecer uma resposta ou tomar as devidas providências nos próximos dias.