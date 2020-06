Vereador pede que Prefeitura fiscalize cobranças abusivas da Enel em Carapicuíba

Em Carapicuíba, o vereador Dr. Vong (PSDB) pediu que a Prefeitura tome providências quanto às reclamações de cobranças abusivas nas contas de energia elétrica por parte da Enel, concessionária responsável pelo serviço. O pedido de fiscalização foi feito por meio de indicação na Câmara Municipal.

Nas redes sociais, há diversas reclamações sobre aumento abusivo na conta de luz em plena crise causada pela pandemia de covid-19. “Minha [conta] foi de R$ 107 para quase R$ 500, sendo que nunca paguei mais do que R$ 130”, declarou um cliente. “Minha conta, que geralmente vem R$ 90, saltou para R$ 200”, contou outro.

A Enel justifica a alta alegando que houve aumento no consumo, por causa da utilização intensiva dos equipamentos elétricos com as pessoas mais tempo em casa, devido ao isolamento social.

Quem se deparar com valor de serviços ou produtos que considere abusivo, pode recorrer ao Procon-SP via site (www.procon.sp.gov.br), aplicativo disponível para android e iOS ou via redes sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.