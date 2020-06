Vereador pede vídeo chamadas entre pacientes com covid-19 e familiares em Carapicuíba

O vereador de Carapicuíba Antônio Beserra (PL), sugeriu, na última terça-feira (16), que a Prefeitura elabore um projeto de lei para permitir que pacientes com covid-19 internados nas unidades de saúde do município possam fazer vídeo chamadas com seus familiares.

O pedido foi apresentado pelo vereador na Câmara Municipal de Carapicuíba, por meio da indicação 373/202.

A iniciativa já é realidade em alguns hospitais espalhados pelo país. No entanto, exige que haja um protocolo específico, que prevê entre outros cuidados a higienização dos celulares e demais aparelhos eletrônicos utilizados para realizar as chamadas.

Beserra justificou a solicitação como uma forma de garantir o vínculo familiar durante o período de internação, quando é necessário que o paciente faça o tratamento da doença completamente isolado e não pode receber visita.