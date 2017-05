Vereador quer ampliar parcelamento do IPTU

O vereador Fabinho do Imperial (PSD) apresentou uma indicação propondo à Prefeitura de Barueri a ampliação do número de parcelas no pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) para seis. Atualmente, o contribuinte pode pagar em no máximo duas prestações.

De acordo com o vereador, a medida traria um alívio ao orçamento das famílias de baixa renda, que muitas vezes precisam fazer grandes sacrifícios para arcar com as despesas no começo do ano.

“As famílias mais pobres têm muita dificuldade para pagar as contas do mês, principalmente em tempos de crise como a que o país está atravessando atualmente. Oferecer a possibilidade de um IPTU com prestações menores não só ajuda a aliviar o orçamento doméstico como também evita que haja inadimplência e o consequente desabastecimento dos cofres públicos”, justificou Fabinho do Imperial.