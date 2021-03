Vereador quer flagrados em festas clandestinas no fim da fila da vacina em Osasco

O vereador de Osasco Delbio Teruel (Democratas) quer priorizar os atendimentos na rede de saúde aos munícipes que respeitam as medidas de restrição do Plano São Paulo. Com a proposta, pessoas flagradas em festas e aglomerações não devem fazer parte dos grupos prioritários de atendimento e da vacinação contra a covid-19.

O projeto de lei foi apresentado na Câmara Municipal. De acordo com a proposta, em caso de colapso no sistema de saúde, devem ser priorizados aqueles que não tenham descumprido, de forma intencional, as regras de distanciamento social previstas no plano.

Para a identificação, entre os pacientes, daqueles que descumprem as regras de distanciamento, o projeto de Delbio determina a criação de um Cadastro Municipal de Infratores, trazendo dados de pessoas que são flagradas, durante operações da GCM e demais órgãos de fiscalização, em situações como aglomerações, festas clandestinas e pancadões.

Essa lista seria compartilhada, pela Secretaria Municipal de Saúde, aos hospitais, prontos-socorros e demais unidades de saúde destinadas ao atendimento de pacientes com coronavírus. Pessoas inscritas nesse cadastro seriam retiradas dos grupos prioritários de vacinação contra a covid-19. “Não é justo que quem cumpre isolamento seja tratado da mesma forma que alguém que desrespeita o distanciamento e transmite o vírus de foram proposital”, defende Delbio.

“Vejo a preocupação de muitas famílias, que ficam em casa sempre que possível. Vejo o sacrifício de comerciantes de vários setores com as portas fechadas. E também os esforços do prefeito Rogério Lins em abrir leitos para evitar um colapso em nosso sistema de saúde. Mas, infelizmente, algumas pessoas insistem em comportamentos irresponsáveis. Sem qualquer compromisso com a vida insistem em participar de festas, aglomerações e, principalmente, pancadões. Temos que tomar alguma providência”, finaliza o vereador.

