Vereador quer que principais parques de Carapicuíba funcionem até as 22h

Em Carapicuíba, o vereador Professor Ladenilson (MDB) solicitou à Prefeitura que viabilize o horário de funcionamento do Parque dos Paturis, na Vila Municipal, e Gabriel Chucre, na Vila Gustavo Correia, até as 22h.

A solicitação foi apresentada pelo parlamentar na Câmara Municipal por meio de uma indicação. Ladenilson justificou a medida como uma forma de “atender aos munícipes que trabalham durante o dia”. De acordo com ele, esses moradores “não encontram espaços públicos adequados para a prática do esporte e lazer no período noturno”, afirma o texto.

Devido à pandemia de covid-19, o Parque dos Paturis, que é administrado pela Prefeitura do município e foi reformado recentemente, tem funcionado em horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 6h às 14h. Aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

Já o Parque Gabriel Chucre, do governo do estado, segue também em horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e permanece fechado aos finais de semana e feriados.

Além da restrição no horário, medidas de segurança como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social, continuam valendo para todos os visitantes como forma de evitar a disseminação da covid-19.