Vereadora de Osasco diz que não vai se candidatar à reeleição se PDT apoiar Rogério Lins

A vereadora de Osasco Dra. Régia emitiu nota contra as articulações para que seu partido, o PDT, migre para a base aliada do prefeito Rogério Lins em aliança para as eleições municipais de novembro. Ela afirma que vai retirar sua candidatura à reeleição caso a parceria se concretize.

Lideranças do PDT, legenda do ex-prefeito Jorge Lapas, articulam uma aproximação com Lins e cogitam, inclusive, a possibilidade de o partido indicar o vice na chapa do prefeito, que tentará se reeleger.

Em nota, Dra. Régia fez diversas críticas à gestão de Rogério Lins como prefeito de Osasco e declarou: “Não é possível inclinar minha postura na direção contrária da oposição ao atual governo que sempre fiz. Sou líder da oposição na Câmara Municipal desde o primeiro dia, em que era apenas eu, diante dos outros 20 vereadores e que aos poucos cresceu, com adesão de mais dois parlamentares (Tinha Di Ferreira, do PTB, e Dr. Lindoso, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos)”.