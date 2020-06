Vereadora de Osasco Lúcia da Saúde destina R$ 200 mil para combate à covid-19

A vereadora de Osasco Lúcia da Saúde (Podemos) destinou R$ 200 mil para reforçar o combate ao novo coronavírus no município. O recurso foi conquistado por meio da emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Cezar (PSB).

“Pleiteei junto ao deputado Carlos Cezar uma emenda parlamentar para a área da saúde de Osasco, onde me dedico há mais de 15 anos e batalho diariamente para contribuir com uma vida mais digna a quem mais precisa do Poder Público”, diz a vereadora.

A decisão de destinar a verba conquistada para a área da saúde, especialmente ao combate à covid-19, foi acertada entre a vereadora e o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Publicidade

“Só tenho a agradecer ao deputado e pastor Carlos Cezar pela parceria e apoio, e ao prefeito, que vai investir esta verba no combate ao coronavírus que salvará muitas vidas. A saúde da nossa cidade deve ser tratada com respeito e responsabilidade”, finaliza.