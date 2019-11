Vereadora que virou meme ao posar de gari em Carapicuíba nega populismo

A vereadora Neia Costa, de Carapicuíba, emitiu nota nesta terça-feira (12) sobre os memes feitos por internautas com uma foto em que ela aparece varrendo uma rua da cidade.

A imagem dela varrendo, postada nas redes sociais da parlamentar em outubro, foi colocada junto a imagens de Jânio Quadros, do inesquecível jingle “Varre Varre Vassourinha”; do governador João Doria vestido de gari; e de uma praia.

Na nota, Neia Costa rebateu os críticos que a chamaram de “populista”. “Não houve cunho populista no gesto, pois a proatividade, empatia e solidariedade é característica de considerável parte do povo carapicuibano, que diariamente pratica ações assim, sendo verdadeiros guerreiros anônimos, que externam seu zelo no silêncio de suas ações”.

A parlamentar disse que na foto original estava limpando uma área no entorno de uma creche próxima à casa dela. Sobre os elogios e críticas, definiu como “algo natural, espelhando o direito democrático de livre manifestação do pensamento dos emissores de suas opiniões, as quais respeito, quando, frise-se, emitidas e exaradas dentro da legalidade, cordialidade e sem cunho difamatório”.

Confira a íntegra da nota de Neia Costa sobre o fato de sua foto ter virado meme:

“Relativamente ao editorial do dia 17/10/2019, intitulado “Vereadora posa de gari e vira meme em Carapicuíba”, no qual foi destacada publicação de minha autoria em minha rede social, importante destacar que, na qualidade de munícipe, e não apenas exercendo o múnus da vereança, me sinto feliz, satisfeita e orgulhosa em poder auxiliar em diversos front’s, inclusive, primando pela limpeza do ambiente urbano, e, in casu, pela assepsia do entorno da creche localizada em frente à minha residência.

A foto em questão foi tirada logo cedo, quando eu estava ajudando na limpeza do entorno da creche Vó Tonha, próxima à minha residência, tarefa à qual creio que nenhum cidadão se furtaria em executar e ajudar, haja vista o cuidado sanitário que todos devemos ter, ainda mais se se levar em consideração que o material espalhado poderia periclitar a saúde de nossas crianças.

Não houve, portanto, cunho populista no gesto, pois a proatividade, empatia e solidariedade é característica de considerável parte do povo carapicuibano, que diariamente pratica ações assim, sendo verdadeiros guerreiros anônimos, que externam seu zelo no silêncio de suas ações.

De semelhante forma, as menções no sentido de me aproximar da figura dos garis não poderiam me deixar mais feliz! Trata-se de uma categoria muitas vezes esquecida e ignorada, porém essencial para a sociedade, sendo composta de pessoas que se expõem diariamente a riscos em prol de uma sociedade mais saudável e limpa.

A despeito das chacotas, memes e demais publicações feitas por internautas, objetivando adjetivar negativamente o gesto e atitude cristalizada na foto em questão, tenho que a todos, independentemente do exercício ou não de mandato eletivo, cabe zelar pela conservação de sua cidade, buscando, sempre que possível, colaborar com as autoridades instituídas e com os zelosos agentes públicos responsáveis pela limpeza urbana.

Vimos, ainda, manifestações positivas e negativas ao post em questão, sendo tal fato algo natural, espelhando o direito democrático de livre manifestação do pensamento dos emissores de suas opiniões, as quais respeito, quando, frise-se, emitidas e exaradas dentro da legalidade, cordialidade e sem cunho difamatório.

Destaco, por derradeiro, que meu gabinete segue em plena atividade, e sigo exercendo minha atividade legislativa, tendo apresentado diversos projetos de lei sobre os mais variados temas, indicações ao executivo quanto a questões de competência deste, e, quanto ao aspecto fiscalizatório de meu mandato, prossigo fiscalizando a execução dos serviços públicos municipais, seja in loco, seja perlustrando os documentos atinentes à atividade pública, observando sempre os princípios administrativos pertinentes, em especial a supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Reitero meu compromisso com a transparência e com o Município de Carapicuíba, minha paixão!

Atenciosamente,



Neia Costa

Vereadora”