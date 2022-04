Vereadora sugere título de cidadão osasquense a Bolsonaro

A vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou na Câmara Municipal de Osasco uma proposta que concede o título de cidadão osasquense ao presidente Jair Bolsonaro, também do Partido Liberal. Pedido foi apresentado na última semana, por meio de um projeto de decreto.

No documento, Ana Paula Rossi, que é presidente do PL em Osasco, atribui honraria à trajetória política do atual presidente da República e aos serviços e investimentos destinados à cidade em sua gestão. “Dentre outras pautas, [Bolsnaro] atuou em favor de medidas para garantir a segurança jurídica das ações policiais e destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família”, justifica.

“Osasco não merece essa vergonha”

A proposta da vereadora Ana Paula foi duramente criticada pela vereadora Juliana da AtivOz (Psol), que manifestou-se nas redes sociais. “Bolsonaro cidadão osasquense?! Diga não a esse absurdo”, escreveu. “Osasco não merece essa vergonha. Nossa cidade é diversa e tem um povo que acredita na democracia”, completou Juliana.

Bolsonaro cidadão osasquense?! Diga não a esse absurdo! A vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou a proposta de conceder o título de cidadão osasquense para Bolsonaro. Osasco não merece essa vergonha! Nossa cidade é diversa e tem um povo que acredita na democracia. pic.twitter.com/QV7DGL4bzZ — Juliana Gomes Curvelo (@gomes_curvelo) April 4, 2022