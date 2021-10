A vereadora Elsa Oliveira (Podemos) apresentou na Câmara de Osasco uma Moção de Repúdio ao veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à distribuição gratuita de absorventes para estudantes e mulheres pobres. “Isso é muito ruim, a gente perde muito com esse veto”, declarou Elsa, na sessão desta terça-feira (19).

“Tem mulheres que usam miolo de pão, usam jornal. É um retrocesso esse veto. E é curioso pensar que ele vem justamente de um homem que não menstrua”, afirmou a parlamentar.

Elsa Oliveira aproveitou para destacar que projetos que garantem a distribuição gratuita do item têm avançado em estados e municípios, inclusive em Osasco (leia abaixo). O governo de São Paulo anunciou investimento de R$ 30 milhões no Programa Dignidade Íntima, lançado há quatro meses, para garantir a distribuição de produtos de higiene menstrual a alunas da rede estadual em vulnerabilidade econômica e social.

A vereadora Ana Paula Rossi (PL) declarou que Bolsonaro “não foi sensível” com a questão. “Em nenhum momento ele se manifestou dizendo que apresentaria qualquer ação favorável à iniciativa da entrega de absorvente para mulheres em situação de vulnerabilidade”, pontuou. “O presidente não teve essa sensibilidade e isso é muito triste, lamentável”.

Distribuição gratuita em Osasco

Em Osasco, o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou que a Prefeitura vai distribuir gratuitamente absorventes para alunas da rede municipal de ensino em idade menstrual. A iniciativa atende indicação apresentada por Ana Paula Rossi (PL) em janeiro.

Rogério Lins anunciou no último dia 7 que o projeto de lei está prestes a ser encaminhado para a Câmara Municipal. “A falta de absorventes íntimos faz com que muitas meninas deixem de frequentar a escola no período menstrual e em Osasco mudaremos esse ciclo”, declarou o prefeito.

