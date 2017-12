Vereadores aprovam criação de cadastro para motoboys em Osasco; ideia é reduzir roubos com moto

Nesta quinta-feira, 21, última sessão ordinária do ano na Câmara de Osasco, foi aprovado o projeto de lei 308/2017, que estabelece a criação de cadastro para motociclista entregador no município. O objetivo é coibir os roubos nos quais os assaltantes utilizam motos para a prática de crimes, diz o autor da proposta, Josias da Juco (PSD).

De acordo com o projeto, os profissionais autônomos que exercem a atividade de entregador utilizando-se de motocicletas serão cadastrados pelos estabelecimentos, a fim de conter informações do trabalhador em seu banco de dados.

Entre as informações do cadastro estariam endereço, RG, CPF, CNH, além de foto 3×4.

O projeto determina ainda que as mochilas, baús ou similares, ferramentas de trabalho dos entregadores deverão adotar adesivos refletivos contendo o número de cadastro do trabalhador, bem como logotipo, endereço e telefone do estabelecimento comercial onde o mesmo presta seus serviços.

A proposta “visa a maior credibilidade aos serviços prestados pelos profissionais de entrega, como também coibir o alto índice de roubos, furtos e assaltos realizados pelos motoqueiros disfarçados de entregadores, garantindo assim, mais segurança aos munícipes que transitam na cidade de Osasco”, destaca Josias da Juco na Justificativa da proposta.

Além disso, completa o vereador, outro objetivo é facilitar o trabalho de autoridades da segurança pública no combate a este tipo de crime.

Para virar lei, o projeto precisa ser passar por mais uma votação dos vereadores e ser sancionado pelo prefeito.