Vereadores celebram Dia Municipal do Pastor Evangélico em Jandira

O Dia Municipal do Pastor Evangélico, celebrado em Jandira no segundo domingo de junho, foi marcado por uma homenagem, na Câmara Municipal, aos representantes das igrejas evangélicas no município.

Durante a última sessão, o vereador Gilson Rodrigues de Souza (PRTB), Pastor Gilson, apresentou uma Moção de Aplausos, que teve apoio unânime dos demais parlamentares. No plenário, ele mencionou o trabalho evangelizador e social desenvolvido pelos pastores jandirenses. “Ser pastor não é um título, mas um chamado”, declarou.

O objetivo do documento foi lembrar o “Dia do Pastor Evangélico”, comemorado anualmente na cidade, conforme prevê o artigo primeiro da Lei Municipal nº 2.073 de 1º de setembro de 2014.

Cerca de 100 membros de diversas denominações evangélicas receberam o certificado das mãos dos vereadores. Na ocasião, o Pastor Gilson ganhou ainda uma moção assinada pelos integrantes da Câmara de Jandira.

